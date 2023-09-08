香港交易所伦敦办事处开幕

香港股市流动性持续收紧之际，香港交易及结算所有限公司（港交所）伦敦办事处9月7日开幕，进一步拓展集团的国际网络。

据香港中通社报道，欧洲时间9月6日晚上，港交所行政总裁欧冠升与高级管理团队在伦敦市举行酒会，接待来自英国金融和商界的贵宾。欧冠升在酒会上举行敲锣仪式，标志着伦敦办事处正式启用。

欧冠升说，伦敦办事处连同纽约办事处一起为全球客户带来更便利投资渠道、更多投资机遇、更独特见解。港交所凭借在世界三大主要时区的业务，能更有效地连接资本与机遇，加强全球互联互通，进一步巩固香港作为全球超级联系人的角色。

他提到，通过营运旗下的伦敦金属交易所，港交所与伦敦的金融业界有紧密联系，办事处的开幕将为欧洲客户提供更好支持，期待与当地投资者、企业及风险管理人合作，共同实现长远发展。

报道称，办事处负责推广香港交易所旗下国际股本证券业务、连接香港与中国大陆市场的互联互通机制，以及增长迅速的衍生产品组合。港交所新设的伦敦及纽约办事处将与北京、上海、新加坡的现有办事处互补，进一步拓展集团国际网络。

香港联合交易所一直是全球最活跃的股票市场之一，但近来港股交投冷清，新股集资额更落后于印度尼西亚交易所。香港财政司长陈茂波星期一（9月4日）出席公开活动时透露，单靠调降股票印花税不足以长期刺激股市交易，而是要使出“组合拳”，例如上市制度、交易机制等，刺激香港股市的流动性。