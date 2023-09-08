中国蛙后罗雪娟担任杭州亚运会第一棒火炬手

有“蛙后”之称的中国蛙泳奥运冠军罗雪娟，担任杭州亚运会第一棒火炬手。她也是2008年北京奥运会的第一位中国籍火炬手。

据澎湃新闻报道，星期五（9月8日）上午，杭州第19届亚运会火炬传递启动仪式在西湖边的涌金公园广场举行，仪式结束后火炬接力开始。第一棒火炬手由游泳奥运冠军，杭州亚运会申亚大使、宣传形象大使罗雪娟担任。

包括罗雪娟在内，首日杭州站的火炬传递共有106名火炬手，来自各行各业，有先进模范、著名运动员、基层工作者、浙江工匠等。

公开资料显示，罗雪娟是杭州人，1984年1月出生，2000年入选中国国家游泳队，2001年7月在第九届世界游泳锦标赛上夺得女子100米蛙泳金牌，打破该项目世锦赛记录和亚洲纪录。她在2004年雅典奥运会上夺得女子100米蛙泳冠军，并刷新奥运会纪录。罗雪娟于2007年退役，国家体育总局游泳运动管理中心为其颁发了“中国游泳运动杰出贡献奖”。

据中新网报道，2008年3月北京奥运会圣火在希腊赫拉神庙点燃后，第一火炬手、希腊跆拳道运动员尼克拉泽斯点燃了罗雪娟所持的“祥云”火炬，由她从奥林匹亚遗址跑向市政厅。据报道，这是现代奥林匹克运动史上是第一次由主办国的火炬手，完成这段有特殊意义的路程，罗雪娟也成为北京奥运会第一位中国籍火炬手。