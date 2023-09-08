台数位部长入选时代杂志AI领域百大影响力人物

美国《时代》杂志公布AI（人工智能）领域百大影响力人物（TIME100 AI）名单，台湾数位发展部长唐凤入选，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋、创新工场创办人李开复、台裔美国联邦众议员刘云平等也榜上有名。

综合《时代》杂志和台湾中央社报道，这份百大影响力人物名单分为四大类，分别是领导者（Leaders）、创新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers），其中唐凤入选塑造者类别，黄仁勋则入选领导者类别。

《时代》文章称，唐凤作为台湾数位发展部的首任部长，其任务可谓相当艰巨。自2022年上任以来，由公民黑客（civic hacker）转型为政府官员的唐凤，不仅要努力确保台湾的数位韧性（digital resilience），还要设法应对AI给台湾民主带来的风险和机遇。

文章指出，与全球多地政治人物设法保护民主不受AI负面影响不同，唐凤正在探索如何利用AI来强化民主，特别是在AI监管方面。

这份名单还包含许多全球知名人物，例如人工智能公司xAI和电动汽车公司特斯拉的创办人马斯克、ChatGPT研发公司OpenAI执行长奥尔特曼（Sam Altman）、脸书母公司Meta首席AI科学家杨立昆、以及百度创始人李彦宏等。