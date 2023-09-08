侯友宜承诺当选总统将征收富人税调涨基本工资

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜承诺，若当选总统将调升基本工资至3万3000元（新台币，下同，约1400新元），并征收富人税，以缩短贫富差距。

综合台湾中央社和《联合报》报道，侯友宜星期五（9月8日）召开记者会，提出为了鼓励企业加薪，将推出补助政策鼓励上市公司为员工加薪。侯友宜说，若企业提拨税后盈余为员工加薪比率超过1%；超过的部分将扣抵当年营利所得额，可提高至150%。

针对中小企业，侯友宜说，将放宽现行中小企业加薪扣抵，额度从130%提高到200%；针对30岁以下年轻人加薪部分，扣除额度从150%提高到220%；为青年加薪可扣抵税额年龄，则从24岁放宽到30岁以下，扩大受惠年轻上班族群。

侯友宜表示，台湾总统蔡英文提出任内基本工资要提高到3万元，已确定做不到，就算明年再提高也仅可能有2万7324元。他承诺，若当选，任内基本工资逐步调升至3万3000元。

除了提升劳工薪资，侯友宜也提出减轻赋税的主张。他提出，未来所得净额56万元以下、薪资所得占课税总额七成以上的低薪上班族，所得税将减半；抚养12岁以下子女者，所得税扣除额提高到50%，他要让年轻人减轻负担，敢生敢养。

侯友宜还说，一定会征收富人税，未来总和所得净额1000万元以上，且薪资所得不到三成者，开征所得税率45%；股利所得采分离课税者，税率由28%提高至32%，盼借此缩短贫富差距。

国民党立法院党团总召曾铭宗说，蔡英文政府执政七年多，贫富差距扩大、经济成果由少数人享有，国民党团全力支持侯友宜政见，落实公平正义也照顾年轻人，且近年国民党团提出的青年加薪提案都遭民进党反对，民进党施政结果才是靠拢有钱人。