受暴雨影响 民建联筹款晚宴延期举行

受到罕见大暴雨影响，香港立法会最大党民建联原定举行的筹款晚宴将延期。

据星岛日报报道，民建联原定星期五（9月8日）晚上在会展举行筹款晚宴，香港特首李家超、中联办主任郑雁雄等出席，民建联最新公布消息称，晚宴将延期，并感谢社会各界的支持，会尽快公布新活动安排的详情。

民政专员欢送宴事件发生后，港府制定了官员出席活动的分工机制。在新机制下，最多只能有三名问责局长出席民建联筹款晚宴。

香港创纪录大暴雨引发大范围洪水，天文台早前发布的黑色暴雨警告信号目前仍生效，香港政府宣布，“极端情况”至少维持至傍晚。