港医管局：暴雨期间至少110人受伤送院 四人情况严重

香港星期四（9月7日）晚突降139年以来的最严重暴雨，香港医院管理局星期五（8日）中午透露，截至下午1时15分，有至少110人受伤送院，其中四人情况严重。

综合《明报》和网媒“香港01”等报道，香港天文台星期四晚发出黑色暴雨警告信号，至今仍生效。香港持续滂沱大雨，多区严重淹水，交通瘫痪。香港医管局称，截至星期五下午1时15分，黑色暴雨期间至少110人受伤入院，四人伤势严重，32人情况稳定，44人已出院。

香港特区政府星期五下午2时半举行联合记者会，政务司长陈国基宣布，“极端情况”将至少维持至午夜12时，即使天文台改挂黄色或红色甚至取消所有暴雨警告，在“极端情况”下的工作安排，仍然等同八号风球生效时。

陈国基说，当局将视乎天气、道路及公共交通状况，于星期五晚9时至10时再公布进一步安排。他也说，各部门会继续做好应急及善后工作。

星期五上午10时许，铜锣湾避风塘对开海面约两米处，香港警方接报有人形物飘浮，水警到场救起一名男子。该名男子已陷昏迷，送律敦治医院抢救，但最终回天乏术。初步调查得知死者为87岁老翁，大厦门卫星期五上午5时许目睹老翁离家。警方调查后检获死者遗书，死因有待验尸后确定，目前列为自杀案跟进。

另外，中午近12时，香港消防处接报上环信德中心对开约50米海面，有人形物飘浮，消防队到场将一名昏迷男子救起，送律敦治医院抢救后不治。其妻赶到医院了解事件。警方正调查两起事件，暂未知道是否与暴雨有关。