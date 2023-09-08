中国移民管理局查处“三非”外国人万余人次

中国国家移民管理局说，全国公安机关夏季治安打击整治行动（夏季行动）开展以来，共查处“三非”外国人1万4222人次。

据中新社报道，中国国家移民管理局星期五（9月8日）召开新闻发布会。记者从会上获悉，夏季行动开展以来，移民管理局侦办妨害国（边）境管理犯罪案件9150起，查处“三非”（非法入境、非法居留、非法就业）外国人1万4222人次。

在严密口岸边境查缉管控方面，自夏季行动开展以来，国家移民管理局累计查验出入境人员9707.8万人次、交通工具498.3万架（艘、列、辆）次，检查边境辖区重点复杂场所3.4万家，查处非法出入境人员1.4万人，依法拦阻涉赌诈人员2.1万人。

在严打彻查跨境违法犯罪活动方面，移民管理局侦办妨害国（边）境案件9150起，抓获犯罪嫌疑人1.6万人，打掉犯罪团伙533个，捣毁中转接应窝点452个，抓获境外逃犯26名，缴获各类枪支392支、枪支配件2.67万件，缴获各类毒品1187.7公斤、制毒物品49.9吨，查获走私物品案值5365.3万元人民币（约996万新元）。

在持续深化“三非”外国人治理方面，移民管理局侦办公安部督办案件25起，抓获犯罪嫌疑人359人，查处“三非”外国人1万4222人次，对其中符合法定情形的5100人予以遣返，有效切断“黑灰”产业链条，“三非”违法犯罪得到有效遏制。