美商务部调查华为 中外交部：反对将经贸问题政治化

美国商务部宣布，正在调查华为最新手机中使用的芯片，并强调出口管制只是美国应对来自中国的国安威胁中的一个手段。对此，中国外交部回应称，一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。

据彭博社星期五（9月8日）报道，美国商务部发言人在声明中说，商务部正在努力获取更多有关华为新机所使用的所谓七纳米芯片的特性和组成信息。

华为8月29日发布新机Mate 60 Pro，导体行业观察机构TechInsights发布的手机拆解报告称，该机所使用的新型麒麟9000s芯片由中芯国际制造，并采用了该公司最先进的七纳米芯片技术。

华为新机的最大争议之一，在于这是否意味着以美国商务部为首、为遏制中国科技行业所做努力失败了。也有人质疑，美国实现这一目标的主要手段，即对关键材料、工具和专有技术出口的限制，是否需要再收紧。

美国商务部发言人也强调，对华出口管制只是美国政府应对中国带来的国家安全威胁的一个工具。发言人也说，自2019年以来实施的限制措施“已经将华为击倒，迫使其重塑自我”，并指中国政府为此付出了巨大代价。

美国国家安全顾问沙利文9月5日也说，美国政府想了解华为新机的组成，并称美国应该继续实行“小院高墙式”（small yard, high fence）的技术限制。

中国外交部发言人毛宁星期五在外交部例行记者会上回应说，中国一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。

她指，美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。

毛宁强调：“制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

据彭博社报道，在美国调查华为新机的消息传出后，刺激了投资者对半导体行业将获得更多国家支持的押注，中国多家半导体设备制造商的股价飙升，涨幅达到20%，其中与光刻设备有关的公司领涨。