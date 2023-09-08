台北民宅倾斜 涉事建商七处工地被令停工

台北市中山区大直基泰建设建案星期四（9月7日）晚间发生工安事件，不仅工地已经塌陷，就连隔壁栋40年民宅也出现倾斜，当局立即疏散数百名居民。台北市政府星期五（8日）宣布，建管处已勒令基泰建设及福益营造在台北市的七处工地全部停工。

综合中时新闻网和东森新闻云报道，台北市长蒋万安星期五下午4时许再度前往现场勘查，而在会后接受访问时，针对住户安置后续所衍生的相关费用，要求“建商跟承包厂商该负的责任给我全部负起，没有完全负责任之前，休想在台北市再动任何一个建案。”

蒋万安说，台北市政府的立场非常坚定和清楚，就是“严查重罚”，现阶段基泰建设与福益营造在台北市的所有施工工地，已经被勒令全面停工，另外也请劳检处针对基泰建设与福益营造辖下的所有施工工地进行劳检，目前也已经完成所有的公安检查。

蒋万安说，法务局也已经着手筹组义务律师团，将在稍后为住户们召开法律咨询说明会，并同时向建商及营造厂商提出假扣押，保全相关证据。

针对局处应该负起的责任，蒋万安直言，不管是从一开始的申诉到后续处理，或是在当下判定是否有违失或失误，有任何处理不当，一定依法追究依法办理，该怎么处理就会处理，绝不宽贷绝不护短，这是台北市政府非常坚定且清楚的态度。

根据台北市政府发布的新闻稿，官方原疏散35户共144人，随后疏散人数增加至159人。市政府星期五清晨再宣布，已连夜完成将住户安置于九间旅馆，总安置人数达到329人。

台北市长蒋万安星期四晚约11时抵达现场查看情况。他介绍，据初步了解，是附近工地新建工程开挖地下三层、还未做大底时，连续壁就承受不住压力崩塌。台北市政府立即以灌浆方式，先维持压力平衡，避免让房屋再次的严重倾斜。