香港解除“极端情况”警示 公共交通陆续恢复

香港经历了一天世纪暴雨带来的“极端情况”后，受强降雨和大范围洪水阻断的巴士和铁路等公共服务星期六（9月9日）起陆续恢复运作。

综合香港《星岛日报》《明报》《信报》和网媒“香港01”等报道，为了因应突发强降雨带来的灾害，香港特区政府星期五（9月7日）清晨5时30分发布首个“极端情况”警示。在审视最新天气、交通及路面情况后，港府认为天气已缓和，于星期六零时宣布结束“极端情况”警示。

解除警示后，香港公共巴士服务陆续恢复，香港九龙巴士的日间路线率先恢复部分路线运行；城市巴士同一天也恢复所有通宵巴士服务，并从星期六首班车起恢复大部分日间巴士服务。

港府称，路政署和其承建商已完成清理各主要干道和巴士行经的路线，因此专营巴士星期六早上就能恢复大部分路线运营。另有少部分受损较严重的道路仍需封闭进行修复，因此预计需要较长时间才能全面恢复巴士服务。

地铁服务方面，港铁星期六清晨5时30分说，因洪水灌入地铁站而停运的观塘线列车服务已全面恢复，受灾严重的黄大仙站也重新开放。然而，黄大仙站部分设备因水浸损坏，部分出入口仍需关闭。月台幕门维持打开直至完成修复，升降机及扶手电梯暂停使用。

学校复课方面，香港教育局指出，当局共接获20多起校舍设施受损的报告，其中个别学校校舍严重受损，仍在抢修中。香港学校可按校本情况决定星期六或下星期一（11日）是否继续暂停面授课堂及校园活动。

香港星期四下午突然降下暴雨，在晚上11时至午夜12时急速恶化，每小时降雨量多达158.1毫米，是香港自1884年有记录以来的最高纪录，官方发布的黑色暴雨警告生效期也破纪录长达16.5个小时。

强降雨导致香港多地瞬间变成“泽国”，多地道路、地铁站、商场被黄泥水浸泡，大批巴士、德士、私家车被围困，迫使香港公共服务几乎停摆，香港股市也停止交易一天。

香港医管局说，截至星期五晚上8时，至少有144名居民在极端情况期间受伤，两人死亡；土木工程拓展署也接获39起山泥倾泻的报告。

彭博社估计，这场世纪暴雨将令香港损失超过1亿美元，索赔主要来自车辆、被淹没的基础设施。香港交易所估计，港股星期五停市一天共损失1120亿港元（下同，约214亿新元），9月的两次停市共损失2240亿元成交额。

香港天文台预计，香港星期六仍将出现骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。