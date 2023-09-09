台驻美代表：台湾仍是高端晶片不可或缺的来源

尽管美国正寻求降低对台湾的半导体依赖，台湾驻美代表萧美琴称，台湾仍将是全球最先进微晶片不可或缺且不可替代的来源。

据彭博社星期六（9月9日）报道，萧美琴近日接受彭博电视的专访时，作出上述表述。

全球晶圆代工龙头台积电去年投入120亿美元（约163亿新元）在美国亚利桑那州建造晶片制造厂，此举被认为是美国寻求摆脱对台晶片依赖的关键一步。

萧美琴说，台积电在美国建立晶片厂，是为了“进一步巩固安全和稳定供应链”。但与此同时，“我们仍然认为台湾是不可或缺且不可替代的”。

萧美琴称：“我们花了几十年的时间建立一个生态系统，为半导体晶片生产创造了非常有竞争力的环境……到目前为止，我们还没有看到有人能取代台湾耗时多年建立起来的那种产能。”

随着中国大陆持续加强对台军事威慑，台湾一直在寻求维持与美国的紧密军事、商业联系，美国也一再敦促台湾企业增加在美国的投资。

但萧美琴批评，美国“不合理且不公平”的双重征税，导致台湾企业在美国必须支付比其他贸易伙伴高三倍的税款，阻碍了台湾半导体企业在美国的投资。

萧美琴说，“这是我们的投资者要求尽快解决的问题……这绝对是当务之急”，因为在不解决税收问题的情况下，她很难说服台湾企业的股东在美国投资。

对此，美国参议院财政委员会已承诺在今年9月制定一项台湾税收法案。萧美琴也对这项法案在今年年底前通过感到乐观，称这项协议是她的首要任务之一。

萧美琴在专访时也提到了两岸局势。她说，中国大陆正加强在台海地区的军事存在，并正胁迫性地使用军事力量，这些“旨在孤立台湾的霸凌行径，是我们必须不断努力反击的”。

她重申：“我们不打算破坏现状。我认为我们的目标是确保我们有足够的朋友，这样台湾人民在面临危及台湾民主和存在的挑战时，不会孤单。”