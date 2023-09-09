内蒙古鄂尔多斯成立调查组查高压气体泄漏事故

中国内蒙古自治区鄂尔多斯市发生高压气体喷出事故，导致10死三伤，当地官方成立调查组调查事故原因，并追责问责涉及违法犯罪、失职失责的人员。

据央视新闻报道，鄂尔多斯“9·7”生产安全事故调查处置指挥部星期五（9月8日）下午举行新闻发布会，就事故救援和伤员救治等工作进行通报。

鄂尔多斯市杭锦旗人民政府旗长张仲平说，事故发生后，自治区、市、旗三级启动应急预案，成立事故调查处置工作领导小组，组建事故调查、医疗救助、善后处置、后勤保障等八个专项工作组，按照职责分工开展工作。

张仲平说，事故发生后，当地共出动救援车辆27辆、工作人员169名到现场进行搜救，于下午4时完成现场管控和人员疏散；当晚10时，三名受伤人员已转运至内蒙古自治区人民医院，接受进一步诊察和治疗；两小时后，当地组织应急、环保、住建等部门及相关专家，对事故现场及周边的空气质量、建筑安全全面检测，防止次生事故发生。

杭锦旗人民政府也已建立由应急、公安、消防等部门组成的事故原因调查组，抽调化工领域权威专家，彻查事故原因，追责问责涉及违法犯罪、失职失责的人员。

杭锦旗独贵塔拉工业园区亿鼎生态农业开发公司气化车间星期四下午3时40分许发生高压气体喷出事故，导致现场多名在高处作业的工作人员被喷射坠落。事故造成10人当场死亡，三人受伤。

据悉，涉事公司曾在2016年至2018年多次因存在安全隐患被行政处罚。占股60%的控股股东亿利洁能股份有限公司也在近日成为被执行人，标的272.56万人民币（约50.78万新元）。