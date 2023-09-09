印度据报正研究台海战争应对方案

印度官员透露，印度国防部正制定一份台海战争的应对方案，可能的选项包括发表强硬声明、为盟国提供后勤基地，甚至在极端情况下在中印边境开战以分散中国军事力量等。

彭博社星期五（9月8日）引述不具名印度高官称，印度最高军事指挥官、国防参谋长阿尼尔·乔汉（Anil Chauhan）约六周前下令军方展开一项研究，探讨美国及其盟国一旦卷入台海战争，对印度造成的任何影响，以及印度可能采取的应对方式。

这些官员说，在印度国防部开展这项研究前，美国曾在多场论坛上严肃询问印度在台海战争爆发时，可以做出怎么样的贡献。

一些印度军事指挥官认为，如果台海战争维持的时间不长，发表措辞强硬的声明可能足以回应。但如果台海冲突像俄乌战争般旷日持久，声明可能不足以应对。

印度官员考虑的另一个方案是，印度可作为一个后勤基地，为援台阵营的盟军军舰和飞机提供维修和维护设备，并提供食品、燃料和医疗设备；但更极端的情况是，印度可能会直接卷入战争，在中印边界向中国开战，以分散中国的军事力量。

一名印度官员说，虽然印度官方没有为这项研究设定最后期限，但印度军方已接到命令，要尽快完成这项研究。准备好的选项将供印度总理莫迪和其他领导人参考，以便在必要时做出决定。

报道称，印度为潜在的台海战争做准备，可能凸显了在中美关系急剧恶化之际，印度的多边结盟外交策略正受到考验。在莫迪的领导下，印度在国际关系上开辟了自己的道路，一方面与美国发展紧密的防务关系，与日本和澳大利亚共同加入四方安全对话，一方面拒绝对俄罗斯实施制裁，有效地对冲了自己的赌注。

针对印度研究台海战争的应对方案，中国大陆外交部发言人毛宁星期五重申：“台湾是中国的一部分，台湾问题是中国内政，如何解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部干涉。”

毛宁称，美国在各种场合炒作台湾问题，制造紧张、挑动对抗，企图推动台湾问题“国际化”，是非常危险的。维护台海和平稳定最有效的办法就是恪守“一个中国”原则，旗帜鲜明地反对“台独”。