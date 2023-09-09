中国8月份CPI反弹 经济企稳迹象显现

中国8月份居民消费价格（CPI）反弹、工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅收窄，经济企稳的迹象正显现。

中国国家统计局星期六（9月9日）公布，8月份全国CPI同比上涨0.1%，扭转7月份CPI同比0.3%的跌幅，CPI环比涨幅也扩大0.1个百分点至0.3%，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%。

数据显示，8月份食品价格同比下降1.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨1.3%。1­­月至8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。

另一方面，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，8月份PPI同比下降3.0%，低于7月4.4%的降幅，环比上涨0.2%。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读，8月份CPI扭转下跌趋势，显示消费市场继续恢复，供求关系持续改善。

国泰君安国际首席经济学家周浩认为，上述数据显示中国经济的通胀状况有所改善，经济正在缓慢而温和地恢复。

中国星期四（9月7日）公布的贸易数据显示，中国出口连续四个月下滑但跌幅收窄。路透社分析称，8月份多项经济数据向好，显示中国经济可能已经企稳。彭博社也认为，中国一些经济领域可能正在触底反弹。

澳新银行分析师在一份报告中说：“随着经济增长企稳的初步迹象显现，我们认为（中国经济的）通缩压力正在缓解。”

但分析师认为，在劳动力市场复苏放缓、家庭收入预期不确定的情况下，中国政府仍需要采取更多政策措施来提振消费者信心。