宋涛会见宋楚瑜：盼亲民党坚持一中原则反台独

中共中央台办、国务院台办主任宋涛会见亲民党主席宋楚瑜时说，希望亲民党坚定坚持一个中国原则，以实际行动反对“台独”分裂，推动两岸关系重回和平发展正确轨道。

据新华社报道，宋涛星期五（9月8日）在广东省中山市会见出席第五届海峡两岸中山论坛的宋楚瑜。

宋涛说，中共总书记习近平指出，两岸关系和平发展是两岸同胞顺应历史潮流作出的共同选择，“要和平、要发展、要交流、要合作，是台湾同胞的共同心声”。

他表示，当前两岸关系处于关键时刻，面临重要抉择，希望亲民党坚定坚持一个中国原则，以实际行动反对“台独”分裂和外部势力干涉，同台湾各界有识之士一道，加强两岸交流合作，努力推动两岸关系重回和平发展正确轨道，积极参与中华民族伟大复兴的进程。

报道称，宋楚瑜表示，亲民党一贯主张“两岸一中、反对‘台独’”，希望两岸进一步密切交流合作，相向而行，共谋中华民族伟大复兴。

第五届海峡两岸中山论坛星期四（7日）在广东省中山市开幕，来自海峡两岸和港澳地区的各界人士2000多人参加。

宋涛在论坛开幕式致辞时说，中国共产党人是孙中山革命事业最忠实的继承者，“中山先生所期盼的独立、民主、富强的国家，在中国共产党领导下已成为现实”。

他强调，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，希望两岸同胞牢牢掌握两岸关系前途命运，坚持和平统一根本方式，共圆民族复兴伟大梦想。