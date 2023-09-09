朱立伦据报出任侯友宜全台竞选总部主委

国民党主席朱立伦据报将出任国民党总统参选人侯友宜的全台竞选总部主任委员。

据台湾《联合报》星期六（9月9日）报道，朱立伦星期三（6日）宣布将于下月成立侯友宜的全台总统和立委联合竞选总部后，外界就在关注朱立伦是否出任竞选总部主委。

报道称，朱立伦两周前曾拜访前立法院院长王金平，邀请他出任竞选总部主委，但王金平婉拒，建议朱立伦亲自接任。王金平认为，朱立伦是党主席，肩负总统大选及立委选举的辅选重任，并表明自己不会出任任何职务，但一定会全力以赴帮助侯友宜。

王金平今年7月才为侯友宜成立“厚友谊立委后援会成立大会”，当时超过百位前现任立委到场，在外界盛传蓝营势力分崩离析之际，试图展现蓝营大团结气势。国民党内部普遍认为，王金平是全台侯友宜后援总会长的不二人选。

如今朱立伦已确定出任竞选总部主委，意味着竞选总部架构已基本确立。侯友宜各县市竞选总部主委、后援会长及顾问团总团长的“三长”名单，国民党中央已将定案人选送交侯友宜竞选办公室，由侯办做最后确认后定案；蓝营执政14个县市的首长将出任各县市竞选总部主委。

报道称，朱立伦星期六将邀集蓝营14位执政县市长召开辅选会报。侯友宜的全台竞选总部将设在国民党中央党部所在的八德大楼二楼，各县市总统和立委的联合竞选总部也将同步进行。