习近平黑龙江考察：以科技创新引领产业全面振兴

中共总书记习近平在黑龙江考察时强调，要牢牢把握在国家发展大局中的战略定位，扭住推动高质量发展的首要任务，开创黑龙江高质量发展新局面。他要求黑龙江以科技创新引领产业全面振兴，并当好国家粮食安全“压舱石”。

据央视网报道，习近平9月6日至8日到大兴安岭、哈尔滨等地调研，并前往灾后恢复重建现场看望慰问受灾群众。

报道称，习近平星期四（9月7日）上午到受灾较重的哈尔滨尚志市老街基乡龙王庙村，察看水稻受灾和水毁房屋重建情况。

习近平说，他一直牵挂受灾群众，尚志市这次受灾较为严重，看到灾后恢复重建快速顺利，乡亲们生活有了着落、生产有了保障，心里很踏实。

他要求确保受灾群众安全温暖过冬，地方党委和政府要提前行动，把事关群众生产生活的大小事情考虑得更细致周全，不留纰漏；要抓紧修复受损房屋，加快推进灾后重建，最大程度减少农业因灾损失，确保受灾群众安心安全。

习近平星期四上午也到哈尔滨工程大学视察，他强调，哈尔滨工程大学要发扬“哈军工”优良传统，紧贴强国强军需要，为建设教育强国、科技强国、人才强国再立新功。

习近平星期五（8日）听取黑龙江省委和省政府工作汇报后说，要以科技创新引领产业全面振兴，扎实推进先进制造业高质量发展，加快推动传统制造业升级，发挥科技创新的增量器作用，全面提升三次产业，不断优化经济结构、调整产业结构；要整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。

他提出，要提高国有企业核心竞争力，引领民营经济健康发展，打造一批产业集群，做大做强实体经济。

习近平强调，黑龙江要当好国家粮食安全“压舱石”，要以发展现代化大农业为主攻方向，加快建设现代农业大基地、大企业、大产业，率先实现农业物质装备现代化、科技现代化、经营管理现代化、农业信息化、资源利用可持续化。

他还提到，要构筑中国向北开放新高地，更好统筹贸易、投资、通道和平台建设，在市场准入、要素流动、制度型开放等方面大胆探索、先行先试，形成全方位对外开放新格局；要加强自贸试验区、综合保税区等开放平台创新发展，深度融入共建“一带一路”，积极参与区域合作。