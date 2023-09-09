广东省多地周末将持续出现强降雨天气

受台风“海葵”残余涡旋的影响，中国粤西、珠三角南部等地本周末仍会出现大暴雨或特大暴雨。

据广东气象服务中心官微消息，台风“海葵”残余涡旋位于粤西地区，移动速度缓慢，受涡旋东侧偏南气流影响，粤西、珠三角南部、汕尾星期六（9月9日）预计会出现暴雨，局部大暴雨或特大暴雨，其余市县有阵雨，局部大雨。

消息称，珠三角南部的降水天气星期天（10日）依旧频繁，直到下星期一（11日）才有所减弱。

广东遭遇的此轮降雨持续时间长，雨势大。据广东天气网星期五（8日）消息，此轮强降雨过程雨带具有列车效应，强降雨从头到尾不断经过。广东气象服务中心形容这场接连不断的降雨天气是“暴雨列车碾压广东”。

消息称，星期五早上8时至星期六早8时，广东的强降雨主要集中在西部，其中阳江、茂名一带雨势最猛。各地市累计雨量最大的点分别是：茂名电白区岭门镇460毫米、阳江阳西县溪头镇447毫米、佛山高明区荷城街道262.5毫米、江门鹤山市沙坪街道241.5毫米、肇庆高要区金利镇214.4毫米。

星期六早晨，粤西到珠三角南部地区强降雨持续，多个市县暴雨预警信号仍在生效。

广东珠江三角洲星期四（7日）晚起遭大暴雨袭击，泛滥洪水导致深圳、广州、东莞等城市出现严重内涝，部分地区被迫停课停工。深圳是这场大暴雨的重灾区之一，降雨量打破该市自1952年有气象记录以来的多项极值。