中国国家发改委发布4894个吸引民间资本参与重点项目

中国国家发改委集中发布一批总投资约5.27万亿元（人民币，下同，约9793亿新元）的重点项目，吸引民间资本参与。

据“国家发展改革委”公众号消息，根据《关于进一步抓好抓实民间投资工作 努力调动民间投资积极性的通知》等要求，中国国家发改委星期五（9月8日）通过统一的向民间资本推介项目平台，集中发布了一批重点项目，积极吸引民间资本参与。

国家发改委称，今年7月以来，发改委依托全国投资项目在线审批监管平台，抓紧建立了统一的向民间资本推介项目平台，并布置地方梳理了重大项目、产业项目和特许经营项目等三张拟向民间资本推介的项目清单，纳入推介项目平台，本次向社会集中公开推介。

本次推介的项目共4894个，总投资约5.27万亿元。从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。从地区分布看，东部、中部、西部、东北地区分别推介2213个、1020个、1497个、164个项目。

推介项目个数超过200个或总投资超过2000亿以上的地区，包括山东、江苏、四川、湖北、河北、广西、福建、浙江和广东。从参与方式看，民间资本可以通过控股或参股项目公司等多种方式，参与重点项目建设运营。

发改委称，接下来将密切跟踪相关项目后续落实情况，推动尽早成功吸引民间资本参与，为民间资本提供更多投资机会，合理扩大有效投资。

中共中央和国务院7月19日发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》后，多个部门密集出台文件，宣示要从政策制定、财政、税务、市场监管等多方面促进民营经济发展壮大。

国家发改委星期一（9月4日）宣布，将在国家发改委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。