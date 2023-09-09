英媒：美众议院将与金融界商界举行台海兵推

美国众议院中国委员会计划下星期一（9月11日）在纽约与金融界和企业高管举行一场台海兵棋推演，以提高他们对在中国大陆投资所附带风险的认知。

据英国《金融时报》星期六（9月9日）引述消息报道，美国共和党籍委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）和民主党籍主席克里希纳穆尔（Raja Krishnamoorthi）将率领众议院代表团参加这场兵推。

参与兵推的还有投资银行代表、制药公司的现任与前任高管，以及退役四星美军军官。

知情人士说，议员们希望能听听华尔街高管的意见，了解“美国资本流入中国带来的系统性风险，以及银行和其他金融机构如何看待它们在中国的投资、在发生政治危机时对中国经济的风险敞口”。

克里希纳穆尔说：“重要的是，我们会听取金融业的想法，了解（北京的）政策如何影响美国人的储蓄和投资，以及国会需要做些什么来帮助保护美国投资者和我们的国家安全。”

报道称，这场兵棋推演将考量中美在台海发生冲突时所产生的经济影响。今年4月，美国国会议员在国会山庄也曾举行一场台湾兵棋推演。一直以来外界质疑，万一北京攻台，美国和其盟友在制裁北京和中美经济战方面的准备工作还没做足。

委员会已安排在本月12日举行听证会，听取美国证券管理委员会前主席克莱顿（Jay Clayton）和避险基金经理人查诺斯（Jim Chanos）等人的证词。

加拉格尔今年稍早会见苹果公司执行长库克和迪士尼执行长伊格后，向《金融时报》表示，好莱坞和硅谷高管低估了中国大陆攻击台湾的可能性。

美国国务院去年在一份研究中警告，围绕台湾的冲突每年将造成高达2.5万亿美元（约3.4万亿新元）的经济损失。