柯文哲台南成立全台首个竞选总部 批民进党堕落

台湾民众党主席、总统参选人柯文哲在台南市成立全台第一个竞选总部，并痛批民进党堕落快，看不到党外精神，还高喊“新潮流不倒、台湾不会好”。

综合台湾《自由时报》及中央社报道，柯文哲星期六（9月9日）在台南市南门劳工育乐中心成立台湾“选哲之友会”，并揭牌台南市竞选总部及授证授旗，现场约800人参与。

柯文哲表示，台南是古都，也是台湾历史发源地，选择从台南出发直到成功。

不过，他也批评台南10年来的变化指出，现在大家只想到光电、88枪（台南“88枪枪击案”）、喝花酒、贪污及贿选，在民进党身上看不到党外精神及前法务部长陈定南说的清廉勤政爱乡土。

柯文哲说，政治很简单，对的事情做，不对的事情不要做。但现在的政府，“对的事情不做，不对的事情一直做，看起来又很懒惰。”

他强调，政府只要正常就行，正常国家是“政府讲话是可信的、司法是公平的、法律是要遵守的、公务员是要服务老百姓的、监狱是关有罪的人”；但现在政府说话是否可信，是台湾最大问题。

柯文哲表示，一个人走得快，一群人走得远，这群人要有相同理念价值，不要为少数利益牺牲多数利益，不要为短期牺牲长期，不要为政党、派系利益牺牲“国家利益”，“新潮流不倒，台湾不会好。”

对于柯文哲前进台南，台湾基进台南党部事前在南区劳工育乐中心的地面喷上“中国的选哲”字样，讽刺柯文哲与中国大陆的关系。

台湾基进台南党部主委李宗霖说，台南人最恨亲中染红，让柯文哲当选，就是“中国（大陆）近了”。