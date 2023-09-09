G20峰会召开前 中国智库猛批印度夹带私货破坏合作氛围

二十国集团（G20）领导人星期六（9月9日）在印度新德里参与峰会前，中国智库发文猛批峰会东道主印度在G20峰会夹带“政治私货”，破坏合作氛围。

隶属于中国国家安全部的中国现代国际关系研究院星期六早上在官方微信公众号发表题为《印度的“大布局”与“小心思”》的文章，以强烈措辞批评印度在G20会议的选址、议题设置等方面“夹带私货”，阻碍会议达成共识。

文章称，印度多次违背国际惯例将G20系列会议设在与邻国存在争议的领土进行，包括今年3月在阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）主办G20边会、今年5月在印控克什米尔首府斯利那加举办G20旅游工作组会议，借此“博取国际关注，变相为自身领土诉求‘合法性’募集国际支持”，寻求“军事占领正常化”。

文章形容印度的行为“喧宾夺主”，只会引发外交风波和舆论漩涡，破坏G20会议的合作氛围，阻碍会议达成实质性成果。

文章还批评，印度今年1月高调举办“全球南方国家之声”线上峰会，体现出印度希望成为全球南方代言人的决心，却没有邀请中国、巴西等发展中大国参会，仅通报办会考虑和计划，试图“绕开发展中大国单独办会，体现其主导会议议程、避免影响力被稀释”。

文章还称，印度担任G20主席国期间持续加强债权人间的多边协调，以应对发展中国家的债务困境，却不忘“借债务重组问题对中国发难，频繁配合美西方炒作‘债务陷阱’论调”。

文章称，如果印度偏离G20的初衷与重心，执意在全球经济治理平台夹带地缘政治“私货”，不仅无益于践行轮值主席国的责任，推动G20聚焦全球经济稳定和复苏议题，反而会进一步制造分歧与裂痕，阻碍国际社会达成共识和实质成果，最终也将对自身国际形象和全球发展利益造成损害。