河南一景区雕像被指“不忍直视” 官方：农村艺人水平有限

中国河南省三门峡市一景区雕像被指缺乏美感、“让人不忍直视”，当地回应称，雕像是当地一村庄邀请农村艺人仿制，因水平有限，导致雕像与原设计初衷差距较大。

据“新黄河”报道，有网友反映，三门峡一景区内一座雕像名为“牡丹仙子”，“容貌怪异，腰长腿短，身材比例并不协调，让人不忍直视”。

另有网友发布视频，将该雕像与洛阳王城公园“牡丹仙子”雕像进行对比，称三门峡“牡丹仙子”雕像“太丑”，不少网民纷纷跟评，认为该雕像设计者存在“审美缺陷”。

据报道，上述雕像位于三门峡市城乡一体化示范区阳店镇南宋村，当地一名市民9月5日说，“雕像在南宋村自建的一个名叫‘牡丹苑’的景区，存在很长时间了，听说是村里找人雕（刻）的，可能是雕（刻）的人技术不行，也可能是审美水平不过关吧。”

据三门峡市城乡一体化示范区官网信息，2021年4月12日，三门峡市城乡一体化示范区阳店镇南宋村牡丹苑开园，阳店镇部分班子成员及另一镇主要负责人等出席开园仪式。

上述文章内容显示，南宋村牡丹苑总投资约300万元（人民币，下同，约55万新元），占地近50亩，是“集餐饮、休闲娱乐、赏花、亲子活动为一体的田园综合体项目”。

对于景区雕像被指缺乏美感，三门峡市城乡一体化示范区相关部门星期五（9月8日）回应称，雕像是南宋村自行筹资设计建造。为发展乡村旅游，壮大集体经济，南宋村2020年10月流转土地42.8亩建成牡丹游园；2021年3月，南宋村邀请民间艺人宋某、王某前往洛阳王城公园参观学习，对洛阳王城公园内“牡丹仙子”雕像进行拍照留影。

该雕像由南宋村村民梁某（已故）承建，由上述两位民间艺人进行仿建，像高5.8米，花费8万余元。

三门峡市城乡一体化示范区相关部门称，因该雕像引发的不良揣测及负面影响，“实因农村艺人水平有限，该雕像与原设计初衷差距较大所致”，将加强监管，妥善处理好农村经济发展与弘扬传统文化关系，并将对雕像进行整修和美化。