日农业部长誓言力求水产品摆脱对中国市场依赖

日本农业水产部长野村哲郎说，日本将力求开拓水产品出口目的地，摆脱目前对中国市场的依赖。

据日本共同社报道，日本参议院星期五（9月8日）就东京电力福岛第一核电站处理水排放入海，召开经济产业、农林水产两委员会的联合审查会。日本农业水产部长野村哲郎在会上说，日本将力争开拓水产品出口目的地，摆脱依赖中国市场的现状。

中国在核处理水排海后，全面暂停了日本水产品进口，导致不安情绪在日本各地水产业界扩散。野村哲郎指出，“（出口目的地）偏重一国会有风险”，并例举了美国、台湾、印度尼西亚、马来西亚等有潜力的替代市场，承诺将力争扩大出口目的地。

为了扩大水产品销路，日本将探讨对购买扇贝自动剥壳机的费用给予补助。野村哲郎称，正在协调以补助三分之二费用的比率实施，并表示有关计划将使用星期二（5日）内阁会议上决定作为追加支援措施的207亿日元（下同，约1亿9116万新元）预备费。

此外，日本农业水产部长野村哲郎星期五也在内阁会议后的记者会上透露，已在内阁会议上向所有部门要求在食堂积极提供使用日本水产品的菜肴。此举旨在应对中国在东京电力福岛第一核电站处理水排放入海后，采取的暂停进口日本水产品措施，以促进日本国内消费。

这些菜肴将使用曾是对华主要出口水产品的扇贝。日本农业水产部的食堂最快下周起提供这些菜肴。日本农水部星期二公布的7月对华水产品出口额为77亿日元，较上年同期减少23.2%。