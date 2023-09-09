台北民宅塌陷 市府向法院递状声请假扣押涉事建商

台北市中山区大直基泰建设建案星期四（9月7日）晚间发生坍塌事故，牵连隔壁40年五楼民宅也出现塌陷，瞬间造成“两楼变一楼”局面。台北市长蒋万安星期六（9日）到现场勘察时说，市政府已设律师团，当天将向法院递状声请假扣押涉事建商，确保住户权益。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台北市法务局星期五（8日）宣布，台北市政府启动重大灾害法律扶助机制，召集成立律师团，提供受害住户法律咨询，并协助向法院声请财产保全程序。如获受害住户同意，将由律师团协助向基泰建设诉请损害赔偿等相关法律程序事宜，相关委任律师费用由台北市政府补助。

蒋万安星期六受访时说，住户关心建商是否会脱产规避责任，台北市法务局星期五已筹组义务律师团，召开许多场法律咨询会议，召集住户给予法律咨询。他星期五下午也参加了一场，总共将住户分为六组，有六名义务律师在现场跟大家讨论。

蒋万安说，市政府星期六将向法院书面递状声请假扣押，确保住户的权益。“市府非常快速请法务局与律师团准备好今天递状”，后续包括相关证据的保全、损害赔偿的诉讼，都会协助住户，律师费用也由台北市政府负担。

蒋万安强调，此时此刻一定要确保住户相关权益，台北市政府将即刻协助大家，不只法律咨询，还包括采行的保全程序、假扣押、证据的保全，以及后续提起的损害赔偿诉讼。

上述事故发生后，截至星期五清晨，台北市政府宣布已连夜完成将住户安置于九家旅馆，总安置人数达到329人。蒋万安星期五到现场勘察时，要求涉事建商七处工地全部停工。