深港突降世纪暴雨 深圳气象台：台风是表层原因

受台风“海葵”残余环流影响，深圳和香港从星期四（9月7日）傍晚起均降下创历史纪录的暴雨。深圳气象台指出，台风只是表层原因。

据《深圳日报》报道，深圳市气象台星期五（8日）针对近日极端特大暴雨的原因做出分析，并研判出主要原因有四个。

深圳市气象台指出，首先是台风“海葵”的残余环流长时间维持。这股环流从星期四早上8时至星期五早8时在粤西附近稳定少动，而深圳处于低压东侧气流汇合区内，为强降雨的长时间维持提供了有利条件。深圳附近三股气流辐合，加上夜间季风突然加强，边界层急流急剧加强到25米/秒，使水汽在深圳附近小范围急剧辐合。

气象台说，弱冷空气卷入，低压、季风和弱冷空气三者叠加有利于降水云团的形成，加上强降雨云团源源不断从香港生成并向深圳移动，导致降雨持续时间长，累计雨量大。

气象台称，此次极端过程突发性、局地性、极端性强，可预报性低，超出预报范围，“目前这种极端暴雨预报仍是世界性难题”。

中国广东珠江三角洲遭大暴雨袭击，泛滥洪水导致深圳、广州、东莞等城市出现严重内涝，部分地区被迫停课停工。深圳是这场大暴雨的重灾区之一，降雨量打破该市自1952年有气象记录以来的多项极值；香港也受“海葵”残余环流影响，降下百年一遇的暴雨。