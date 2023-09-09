香港最新数据显示，香港青少年自杀率八年间倍增。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港大学香港赛马会防止自杀研究中心联同“生命热线”星期五（9月8日）发布香港的最新自杀数据，香港15岁至24岁青少年的自杀率从2014年的6.2上升至2022年的12.2，八年升幅逾96%。

港大香港赛马会防止自杀研究中心根据死因裁判法庭于2023年7月31日前提供的死亡登记数据，估算2022年香港自杀率为14.5，较2021年增加17.9%，即每10万人就有14.5人死于自杀，为16年来新高。

港大香港赛马会防止自杀研究中心发现当中低学历与失业者的自杀风险较高，失业者比在职者自杀风险高15.5倍，低学历者则较高学历者高4.37倍。

港大香港赛马会防止自杀防止自杀研究中心总监叶兆辉指出，自杀率近10多年一直有缓慢下跌趋向，但自2021年出现回升。他相信受冠病疫情和经济仍不稳影响，不少人感到有压力，学生的日常和社交生活也受影响。

“生命热线”执行总监吴志崑表示，香港的自杀问题愈趋严重，尤其近几年全球经历巨变，面对各种挑战，民生和经济备受冲击，市民的精神健康大受影响，令生命热线的服务需求急剧上升，每月平均接听超过1万个求助电话，在青少年求助电话中有16%面对就业及经济困难。