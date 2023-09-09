郭台铭国政顾问杨志良投书台媒吁郭退选

台湾前卫生署长杨志良日前加入鸿海创办人郭台铭团队，以国政顾问身份为郭台铭站台。但杨志良星期六（9月9日）投书媒体，呼吁郭台铭退出2024年台湾总统选举。

台湾《联合报》星期六（9月9日）刊登杨志良的文章。杨志良在文内向郭台铭喊话，要求郭台铭退选，成就多数民众希望下架民进党的愿望。

杨志良直言，郭台铭对是否支持国民党总统参选人侯友宜说辞反复，且没有政党支援，要进行全台连署也需要花费巨额人力与金钱，“不如学孟尝君市义，将此巨款捐给健保爱心户”。

杨志良称，虽然侯友宜曾多次邀请自己参与支持侯友宜大会，自己都未曾参与，也未曾与侯友宜见过面，但他知道侯友宜是个规矩人，全民也可以监督。

杨志良最后向郭台铭喊话，称“成事不必在我，郭董（郭台铭）形式上的退让，反可完成他拯救中华民国的最大心愿……所以，请郭董放下吧！让你成为拯救台湾的英雄，让全民来景仰你！”。

据风传媒报道，针对杨志良的文章，郭台铭办公室发言人黄士修说，杨志良宣称一开始就希望郭台铭退选，但这与他当初的说法不同，且若因选举经费不菲就要退选，那台湾是不是该取消总统选举？

对于郭台铭参选造成在野整合困难的论述，黄士修回应称，这几个月来侯友宜和民众党总统参选人柯文哲完全没有整合的氛围，甚至蓝、白还彼此互打，并非郭台铭参选才造成在野阵营乱成一团。

黄士修强调，杨志良出身国民党，无论归队理由为何，郭办都尊重，但还是希望杨志良能够回想起初心，正是因为国民党本位主义，才让整个在野阵营陷入困境。

黄士修也提到，郭台铭宣布参选前，曾就低收入户、轻生、家暴等社会问题请教杨志良，后来也邀请他在新竹和高雄的活动上就这些议题发表演讲，但杨志良可能因为气氛过热、批评民进党到忘我程度，才说出“家暴是因为不能打（台湾总统）蔡英文和（行政院长）陈建仁，才去打老婆小孩”的失当言论。

黄士修透露，郭台铭当时就觉得不妥，并建议杨志良在记者会上公开道歉，但杨志良显然不愿意，甚至拍桌怒呛记者。最后据说在长辈沟通下，杨志良才改口对受家暴者道歉。

黄士修说，他知道杨志良心里不舒服，但对于这类严肃议题，该怎么做就怎么做，“我也好、郭董也好，不可能去认同那样的失当言论”，所以这一段时间，“杨署长大概就没怎么跟我们联系”。

针对失言争议，杨志良在文章中称，蔡英文天天说谎、陈建仁天天把天主挂在口上，他只会向被霸凌者表达歉意，绝不向总统府道歉，而且还要“严厉谴责在总统府让人民水深火热的这些人”。