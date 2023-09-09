美加军舰驶经台湾海峡 大陆军方全程跟监警戒

针对美国和加拿大军舰星期六（9月9日）驶经台湾海峡，中国大陆解放军东部战区回应，组织兵力全程跟监警戒，时刻保持高度戒备。

根据中国人民解放军“东部战区”微信公众号发布的消息，东部战区新闻发言人施毅说，美国“约翰逊”舰、加拿大“渥太华”舰星期六过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，依法依规处置。

施毅说，东部战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

另据美国第七舰队官网消息，美国海军伯克级导弹驱逐舰“约翰逊”号和加拿大皇家海军哈利法克斯级护卫舰“渥太华”号星期六依据国际法在台湾海峡执行例行的航行自由行动，以展示美国及其盟友对维护一个开放印太地区的承诺。

美国“钟云”号驱逐舰和加拿大“蒙特利尔”号护卫舰今年6月3日驶经台湾海峡，当时中国人民解放军东部战区批评美加军方举动在台海地区有意制造事端，蓄意挑起风险，恶意破坏地区和平稳定，向“台独”势力发出错误信号。

美国军方公布信息，指美国军舰6月3日穿越台湾海峡时，中国军舰违反国际水域海上道路规则，在美国军舰附近进行不安全航行，两艘军舰距离最近时仅150码（137米）。

“蒙特利尔”号舰长蒙福德指中国军舰在“钟云”号船首前方航行的做法不专业，并称这起事件明显由中国方面挑起，中国军方之前通过无线电公告，“清楚表明这是蓄意进行”。