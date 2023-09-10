意中总理会面讨论深化两国关系

意大利总理梅洛尼星期六（9月9日）在印度首都新德里出席二十国集团（G20）峰会期间，与中国总理李强会面，就深化两国关系展开讨论。

据路透社报道，梅洛尼办公室在声明中说，两国总理就意中的共同意愿，即在关键双边和国际课题上，加强和深化展开对话展开讨论。

声明也强调，意大利和中国建立了全面战略伙伴关系，明年将进入第20个年头，并形容全面战略伙伴关系将是在共同关心的领域推进友谊与合作的灯塔。

新华社则报道，李强说，一个健康稳定的中意关系符合两国共同利益，也是两国更好发展的需要。明年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，中国愿同意大利以此为契机，进一步加强对话合作，共促发展繁荣。

他强调，中国愿同意大利深化机制性合作，用好政府委员会联席会议等合作机制，提升双方合作水平。双方应持续扩大双边贸易，中国将继续扩大市场准入，为意大利优质产品进入中国市场创造更多机遇。

李强也说，希望意大利为中国企业赴意投资兴业提供公平、公正、非歧视的营商环境。中国愿同意大利在二十国集团加强沟通协调，共同捍卫全球产业链供应链安全稳定。

外界正聚焦意大利是否会退出“一带一路”倡议。意大利于2019年加入“一带一路”，是唯一加入该倡议的七国集团（G7）成员国。意中“一带一路”协议将于明年3月到期，意大利须提前三个月作出决定，否则将自动续签五年。

不久前访华的意大利副总理兼外长塔亚尼上星期四（7日）强调，战略伙伴关系会比“一带一路”倡议更有价值。