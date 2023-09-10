美智库：郭台铭胜选将是对美利益最危险结果

美国一个智库认为，从美国利益角度而言，鸿海创办人郭台铭在台湾总统选举中胜出，将是最危险的结果。

据美国之音星期六（9月9日）报道，总部在华盛顿的美国战争研究所（ISW）在8月31日的一份周报中说：“从美国利益的角度来看，郭台铭的胜选是最危险的结果。这是因为郭台铭提出了与中华人民共和国谈判，但却可能损害中华民国主权的最具体步骤。”

智库认为，郭台铭的立场与国民党候选人侯友宜有所不同，并说侯友宜希望与中国大陆沟通并降低台海紧张情势，但他也说过与中国大陆的“民主协商”是不实际的，而郭台铭提议的谈判“可能提供一个渠道将中华民国的主权交付给中华人民共和国”。

研究所也分析了侯友宜、柯文哲及郭台铭三人各自都提出的金门和平计划，因为三人都视金门为两岸倡议一个很好的基地。

报道称，三人的和平计划内容有些不同，例如侯友宜主张从中国大陆进口电和天然气，柯文哲支持以公投决定建设连接金门和厦门的桥梁，郭台铭则提出金门和平倡议基金及设立两岸协商办公室及相关智库，但研究所认为，这些倡议的潜在影响可能会扩大中国大陆对台湾经济的渗透，重启两岸经济融合方案，甚至导致削弱台湾经济与安全自主的两岸和平谈判。

研究所也认为，侯友宜本月将展开访美之行不太可能引发中国大陆的军事或经济反应，因为中国大陆将民进党描述为追求台湾独立的激进分子，并以此来合理化对赖清德访美做出的经济和军事胁迫。

研究所说，中国大陆将国民党描绘为比民进党负责任的政党，因为国民党强调两岸经济融合及政治对话，国民党持续攻击民进党追求台湾独立，这与中国大陆对民进党的描绘一致。