乌外交部抗议中国歌手在马里乌波尔剧院废墟唱《喀秋莎》

中国女歌手王芳在俄乌战争中遭到空袭、造成数百平民死亡的马里乌波尔剧院演唱苏联歌曲《喀秋莎》，引发乌克兰外交部的抗议。

一则网传视频显示，王芳站在被俄罗斯占领的乌克兰城市马里乌波尔的剧院废墟平台上，以中文演唱《喀秋莎》。据俄罗斯卫星通讯社报道，这则视频截至星期五（9月8日）的播放量已达到数百万。

乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）星期五在个人脸书转载了这则视频，并称这一行为是“完全的道德沦丧”。

尼科连科说，根据现有信息，包括王芳在内的这群中国“博主”来到这座俄占城市之事是非法的，指他们粗暴地违反了乌克兰关于外国人跨越国界的法律。

尼科连科说，乌克兰尊重中国的领土完整，希望中方解释中国公民在马里乌波尔逗留的目的，以及他们进入马里乌波尔的途径。他并说，乌克兰外交部已禁止这些中国“游客”进入乌克兰。

目前中国官方未对此事做出任何表态。

王芳是中国全国政协委员、知名网络写手周小平的妻子。互联网截图显示，周小平星期五在微博转发了卫星通讯社关于王芳演唱《喀秋莎》的视频和报道，称“坚决支持我夫人英勇无畏的行为”，并将她的行为称作“战地玫瑰”。

周小平随后再次发文解释此事，强调王芳是中国民间歌唱家、无任何政治身份，是以中国普通居民的身份应邀访问马里乌波尔。他还透露，王芳在演唱结束后会见了俄罗斯扶持的“顿涅茨克人民共和国”的领导人普希林，向他赠送礼物并转达希望早日结束战争的祝福。

周小平并说，为避免引起不必要的纷争，他没有陪同王芳前往争议地区，而是留在了莫斯科等待妻子返回。

截至目前，周小平微博“周小平同志”中，上述博文已均不可见。此前有部分中国媒体针对此事的报道，也已不可见。

网传截图还显示，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期六（9月9日）曾发文评论此事，称他个人不赞成王芳的行为，但强调“王芳那样做，周小平那样赞，都应该定义为他们的个人行为，与国家无关”。

胡锡进还说，乌克兰外交部放大此事、要求中方解释，“有啥可解释的？”目前该微博也同样不可见。

马里乌波尔剧院去年3月遭到空袭轰炸，当时其正被用做平民避难所，造成包括儿童在内的600多人死亡。乌克兰称空袭由俄罗斯军方进行，俄罗斯则否认轰炸剧院或是攻击平民。