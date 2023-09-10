中国发布行动计划提出加快重点行业工业元宇宙布局

中国官方公布元宇宙产业创新发展三年行动计划，提出加快重点行业工业元宇宙布局，并培育三至五家有全球影响力的生态型企业。

中国工业和信息化部星期五（9月8日）在官网发布由工信部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委和国家广播电视总局五部门印发的《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。

行动计划提出加强关键技术集成创新，强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破，推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。

这项计划提出，到了2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极，产业规模壮大、布局合理、技术体系完善，产业技术基础支撑能力进一步夯实，综合实力达到世界先进水平。培育三至五家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造三至五个产业发展集聚区。

计划也提出，针对家电、汽车、船舶、航空航天、重大技术装备、电子信息制造等离散型制造业，加速实现基于工业元宇宙的跨行业协同。构建重点行业机理模型库，开发面向不同产品的个性化全生命周期管理系统。

工信部科技司介绍，中国制造业体系全、场景多、市场大，数字经济蓬勃发展，具备发展元宇宙产业的坚实基础，但在关键技术、产业生态、领军企业、标准治理等方面仍存在短板弱项。

科技司说，印发行动计划的目的是为了加速凝聚业界共识，集聚资源推动关键技术创新，构筑协同发展产业生态，形成推动元宇宙产业发展合力。