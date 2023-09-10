美官方指中国穿山甲贸易削弱国际贸易公约 中方反驳

美国内政部认定中国公民从事穿山甲贸易和捕获活动，正在削弱《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）效力，寻求总统介入制裁。中国官方回应称，中国对穿山甲保护付出极大努力，批评这是美国“滥用长臂管辖的又一例证”。

美国内政部星期五（9月8日）在官网发布声明称，内政部长哈兰德（Deb Haaland）已向美国参议院和众议院提交证明，通过对穿山甲贸易的审查，认定中国公民正通过穿山甲贸易和获取穿山甲，削弱CITES的效力。

声明称，依照美国《渔民保护法》培利修正案（Pelly Amendment）规定，当内政部发现外国国民正在从事削弱CITES或任何有关保护濒危物种国际合作的贸易或获取行为时，内政部长必须向总统证明这一事实。

声明称，在部长提交证明后60天内，总统将向国会通报会采取什么行动，来协助推动防止穿山甲灭绝的保护措施。 声明也说，美国国务院将继续与中国进行外交接触，促进穿山甲的保护。

根据培利修正案，当美国商务部或美国内政部认定某国国民从事买卖或猎取濒临绝种野生物致危及国际合作时，美国总统可行使贸易制栽权，禁止该国的野生动物制品出口美国，并对其他的贸易也实施制裁。

中国国家林业和草原局星期六（9月9日）通过官网微信公众号发布声明，回应此事。

林草局称，美国内政部无视中国为保护全球穿山甲付出的极大努力和取得的明显成效，认定中国公民从事穿山甲贸易和获取活动，正在削弱CITES效力。“美方此举是其滥用长臂管辖的又一例证，违背了客观、公正的基本准则，极不利于全球穿山甲保护合作”。

声明称，中国国家林草局作为中国政府履行CITES的牵头部门，对此表示严重关切，并坚决反对借穿山甲保护问题损害中国保护声誉的企图，中方已经并将继续就此向美方提出严正交涉。

中国林草局强调，近十年来，中国政府强化濒危野生动植物保护，例如2020年6月3日将穿山甲所有种调升为国家一级保护野生动物，强化穿山甲野外种群及其栖息地保护和监测，严格禁止猎捕、食用穿山甲，有效促使中国穿山甲野外种群恢复性增长。

声明还说，中国坚定履行CITES义务，积极推进履约行动，停止了商业性进出口穿山甲及其制品活动，建立打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度，严厉打击走私及非法交易穿山甲活动，有关非法活动呈明显下降趋势。中国也联合亚洲、非洲等穿山甲分布国开展了打击野生动植物非法交易系列行动，为加强全球穿山甲保护、遏制非法交易作出了重大贡献，“有关成就不容诋毁”。