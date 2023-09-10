福建首次发现新恐龙化石 取名“奇异福建龙”

中国科研团队首次在福建省发现恐龙化石，经研究确认为新发现的物种，将其命名为“奇异福建龙”。

据央视新闻报道，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所（简称“古脊所”）和福建省地质调查研究院合作，在福建首次发现恐龙化石，通过研究，确认为该化石物种为世界上侏罗纪最晚期和地理位置最南的鸟翼类恐龙，距今1亿4800万年至1亿5000万年，并将其命名为“奇异福建龙”。这一成果9月6日在国际学术期刊《自然》（Nature）上发表。

据报道，该化石于2022年10月在福建北部的政和大溪盆地发现，经过近一年的修复和分析，研究团队认为此次发现的新物种前肢与始祖鸟相似，后肢相对细长，在体形上介于恐龙和鸟类之间，是一类善于奔跑的，或者生活在水边的小型兽脚类恐龙。

中国科学院古脊所研究员王敏介绍，目前全世界发现的鸟翼类恐龙化石非常稀少，只有三个地点有所保存，其中一个是在中国河北地区燕辽生物群，另一个在德国索伦霍芬，奇异福建龙的发现则代表了第三个。

福建省地质调查研究院高级工程师徐立明介绍，奇异福建龙的发现，弥补了鸟类起源在时间和空间上的部分空白，为研究鸟类起源与演化提供了重要信息。

除了奇异福建龙外，考察团队还发现了与奇异福建龙同时期的大量保存完好的爬行动物化石，包括水生/半水生的龟鳖类、离龙类，研究人员将其命名为“政和动物群”，这也是目前全球已知侏罗纪最晚期，地理位置最南的保存有鸟翼类的动物群。