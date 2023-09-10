李家超召开跨部门会议听取暴雨善后工作

受台风“海葵”影响，香港本周遭遇百年一遇的大暴雨。特首李家超星期天（9月10日）召开跨部门会议，听取官员汇报各部门的工作和善后情况，督促各部门争分夺秒让市面恢复正常。

李家超星期天在脸书发文，称政府各部门在过去数天马不停蹄，全速投入暴雨善后工作。他召开会议听取政务司司长和各官员汇报各部门的工作和市面复修情况，以及星期一的安排部署。

李家超并提醒各部门要保持最高状态投入善后工作，由于仍有道路和山泥倾泻的工程因复杂性和广泛性需时继续处理，加上星期天再有降雨并发出黄色暴雨警告，部分地点再次出现水浸，要求各部门必须争分夺秒，让市面能恢复正常运作，把市民日常生活的不便减至最少。

李家超也在会上感谢团队和公务员以及各服务单位的付出，肯定并感激他们全心一致，通力合作，在过去数天不分昼夜工作，迅速修复路面及社区设施。

李家超也透露，政务司司长陈国基将于星期天下午会见媒体，公布政府跨部门善后工作进度，让市民更掌握目前的情况。

据此前报道，暴雨发生后，许多港人在网上质疑港府这次应对缓慢。有网民批评，港府呼吁雇主应参考八号风球的工作安排，但由于没有法定效力，不少人仍须上班。也有网民质疑为何天文台没有预测到大雨和严重淹水，而港府花费逾1.5亿港元（约2600万新元）打造的手机紧急警示系统也一直没有启动。