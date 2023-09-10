李强与英首相会面 强调反对将经贸合作泛政治化

中国总理李强与英国首相苏纳克会面时强调，应共同反对将经贸合作泛政治化、泛安全化，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，确保全球产业链供应链稳定畅通。

据新华社报道，李强星期天（9月10日）上午在印度首都新德里出席二十国集团领导人峰会期间，与苏纳克举行会晤。中国国务院秘书长吴政隆也参加这场会晤。

李强说，中英同为世界主要经济体，两国经济你中有我、我中有你，双方联系日益紧密，“我们要以稳定互惠的中英关系更好造福两国和世界。中方愿与英方一道努力，坚持相互尊重，平等相待，客观看待彼此发展，增进理解互信，推动中英关系行稳致远”。

李强强调，双方应当坚持开放合作，维护和扩大共同利益。他强调，中英都是自由贸易的倡导者、践行者、受益者，应共同反对将经贸合作泛政治化、泛安全化，推动构建开放型世界经济，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，确保全球产业链供应链稳定畅通。

李强也说，双方应当妥善处理分歧问题，秉持包容互鉴精神，尊重对方的核心利益和重大关切。中国欢迎英国继续拓展对华务实合作，愿同英国深化贸易、投资、绿色发展、人文科技等领域合作，共同支持和促进全球可持续发展。

另据路透社报道，苏纳克办公室星期天公布，苏纳克在与李强会面时，向李强表达了对中国干涉英国议会民主的严重关切。

英国警方今年3月以间谍罪逮捕一名20多岁男子。路透社引述英国《星期天泰晤士报》的报道称，这名男子是英国议会的研究人员，疑为中国工作。

