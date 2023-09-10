彭博：梅洛尼告诉李强意大利计划退出一带一路倡议

彭博社报道，意大利总理梅洛尼在印度二十国集团峰会期间，曾私下告诉中国总理李强，意大利计划退出“一带一路”倡议。

彭博社引述不愿具名的知情人士报道，梅洛尼星期六（9月9日）在二十国集团（G20）峰会场边会议上告诉李强，意大利计划退出“一带一路”倡议，同时仍寻求与中国维持友好关系。

路透社则引述意大利《晚邮报》报道，梅洛尼向对方传达退出“一带一路”项目的意向，李强也尝试说服意大利重新考虑。

据报道，意大利方面告诉中国，美国并没有指使意大利做出这项决定。

梅洛尼已经说，她将在未来几个月访问中国。彭博社称，意大利退出“一带一路”倡议是一个敏感课题。由于担心会遭到贸易报复，梅洛尼在如何向中国传达这一信息方面琢磨多时。

彭博社也在今年较早前报道，意大利已通知盟友，打算退出“一带一路”倡议，但梅洛尼在过去几个月面对如何向中国传达这一信息，又能降低报复风险的问题。

中国驻意大利大使贾桂德今年6月被问到如果意国决定终止“一带一路”协定，将为意中贸易关系带来哪些影响时，告诉意大利媒体：“如果贸然决定‘退群’，无疑将释放负面信号，给两国政治、经贸、文化等各领域合作‘浇冷水’，恐怕也会对本国形象、可信度和合作预期造成相当不利的影响。”