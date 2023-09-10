天弘余额宝元老级基金经理离任

中国最大规模公募基金产品天弘余额宝元老级基金经理王登峰宣布离任，公司称产品运作一切正常。

据澎湃新闻报道，天弘基金管理有限公司星期六（9月9日）发布公告称，基金经理王登峰因个人原因离任天弘余额宝货币市场基金（简称天弘余额宝），该基金由其他三位基金经理共同管理。

公告还显示，王登峰此次也一并卸任其余三个天弘基金产品，分别为天弘弘运宝货币市场基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘现金管家货币市场基金。据Wind数据，目前王登峰名下并无在管基金产品，历任六个基金产品均已卸任。

天弘基金内部人士称，天弘余额宝自2021年起便由多名基金经理共同管理，而基金经理变动也已成为行业常见现象，目前天弘余额宝管理不受影响，运作一切正常。

公开资料显示，2013年5月，天弘增利宝货币市场基金（后更名为天弘余额宝）募集成立；同年6月，天弘余额宝上线支付宝，成为中国国内首只互联网基金。王登峰是该基金的第一任基金经理。

据公司半年报，截至今年第二季度末，天弘余额宝的规模为6746.73亿元（人民币，下同，约1254亿新元），占天弘基金总管理规模的63%以上，也是中国全市场最大的公募基金。

据报道，从盈利数据来看，天弘余额宝上半年总共为持有人赚取62.78亿元，也是全市场唯一一只盈利在60亿元以上的公募产品；从业绩表现来看，Wind数据显示，截至9月8日，天弘余额宝货币的七日年化收益率为1.58%，年内收益率为1.23%，略微跑输同期业绩基准（1.31%）。