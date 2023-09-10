习近平视察78集团军时强调 全面提高部队备战打仗能力

中共中央军委主席习近平视察78集团军时强调，创新集团军建设管理和作战运用方式，全面提高部队备战打仗能力。

78集团军隶属中国人民解放军北部战区陆军。

中国央视星期天（9月10日）报道，习近平上星期五（9月8日）到78集团军视察，强调要深入贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，创新集团军建设管理和作战运用方式，全面提高部队备战打仗能力，有效履行中共和人民赋予的使命任务。

报道称，习近平首先指出，前段时间，中国华北、东北等地遭遇极端降雨和严重洪涝地质灾害。解放军和武警部队闻令而动，勇挑重担，迅速投入防汛抗洪救灾工作，全力保障人民群众生命财产安全，很好发挥了突击队作用，展现了人民子弟兵良好形象。

习近平对78集团军调整组建以来部队建设和遂行任务情况给予肯定。他强调，要提高军事斗争准备质量和水平，加强重难点课目专攻精练，加强新质战斗力建设，加强所属作战力量、作战单元、作战要素融合集成，有机融入联合作战体系。

习近平说，要全面加强部队党的建设，深入贯彻落实全军党的建设会议精神，增强各级党组织创造力、凝聚力、战斗力。要坚持不懈抓基层打基础，严格部队教育管理，保持部队高度集中统一和安全稳定。要精心组织实施第二批主题教育，着力解决部队发展瓶颈问题，积极主动为官兵排忧解难，不断开创集团军建设新局面。

根据中国央视，中央军委副主席张又侠也参加上述活动。