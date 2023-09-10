拜登称无意遏制中国 经济问题或削弱北京攻台的能力

在中美两国在安全与科技等方面的矛盾加深之际，美国总统拜登称，他无意遏制或孤立中国。拜登还说，中国大陆的经济困难削弱了北京武力犯台的能力。

综合彭博社、法新社、路透社报道，拜登星期天（9月10日）在越南河内举行的新闻发布会上说：“我不想遏制中国，我只是想确保我们与中国的关系不断发展、准备妥当，每个人都知道这是什么意思。”

拜登也指中国在改变贸易上的一些游戏的规则。

拜登星期天在印度参加二十国集团（G20）峰会后飞往越南，并在越南告诉记者，他在峰会期间会见了中国总理李强。

关于两人的会谈内容，拜登透露：“我们讨论了稳定问题……一点儿都不是对峙性的。”

当被问及为什么已经十个月没和中国国家主席习近平见面时，拜登说，习近平“忙得很”。

中国外交部发言人毛宁在G20峰会召开的五天前（9月4日），才在例行记者会上宣布，李强将率团赴新德里出席G20领导人峰会，证实了此前有关习近平不出席峰会的媒体报道。

拜登也说，中国经济因为缺少国际增长而陷入困难，但是他不认为这会导致北京武力入侵台湾。拜登说：“事实上我认为正好相反，它或许没有了之前的能力。”

拜登也谈到了中美间日益激烈的科技竞争，并表明不会向中国出售能够增强其制造更多核武器的能力，或进行防务活动的材料。

《华尔街日报》上周引述知情人士报道，中国已要求中央政府机构的官员不得在工作中使用苹果手机（iPhone）和其它外国品牌的设备，致使苹果股价连续两日下挫。

在美国的芯片禁令下，华为新手机Mate 60 Pro也于上月底低调推出，被证实网速达到5G水平，而且有卫星电话功能。业内权威观察结构TechInsights拆机后证实，里头使用的是中芯国际制造的7纳米芯片。