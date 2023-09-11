张勇卸任阿里云所有职务 获10亿美元设立基金

在卸任阿里巴巴集团董事长兼CEO后，张勇再卸任阿里云董事长和CEO职位。他将继续担任阿里合伙人，并设立面向未来的科技基金。

综合财新网和第一财经报道，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信星期天（9月10日）晚上发布全员信宣布，已在当日按计划完成集团管理职务交接，由他接任集团董事会主席职务，吴泳铭出任集团CEO。蔡崇信也说，阿里巴巴董事会接受了张勇卸任阿里云董事长与CEO职务的请求，阿里云董事长与CEO即日起将由集团CEO吴泳铭兼任，即日起生效。

随着蔡崇信和吴泳铭的上任，这也意味着阿里巴巴集团正式结束了“张勇时代”。蔡崇信在全员信中，用“成绩斐然”四个字高度评价并感谢了张勇过去16年为公司的付出与贡献，并称经阿里合伙人讨论，决定授予张勇阿里史上第一个“功勋阿里人”荣誉称号。

卸任之后，张勇将掌管新设立的科技基金。蔡崇信还在全员信中称，集团决定投资10亿美元（约13.65亿新元）支持张勇设立面向未来的科技基金，协助阿里对未来的科技布局打造更好的生态环境。

此前，阿里巴巴曾在今年6月发布消息称，经阿里巴巴董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴董事会主席兼CEO职务。张勇的董事会主席和CEO职务将分别由蔡崇信和吴泳铭接任。出任阿里巴巴集团CEO的同时，吴泳铭继续兼任淘天集团董事长。