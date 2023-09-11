郭台铭将与副手在本周递交被连署申请书

台湾中央选举委员会公告，9月13日至17日受理连署参选正副总统申请。主流民意大联盟发言人黄士修说，目前规划鸿海创办人郭台铭将会与副手，一同前往中选会递交总统、副总统被连署人申请书，随后召开记者会，宣布启动连署作业。

郭台铭宣布独立参选2024总统大选，中选会公告9月13日至17日间受理申请为总统、副总统选举被连署人，外界关注郭台铭何时赴中选会递交被连署人申请书；郭台铭上星期六（9月9日）称，目前仍按照既定行程安排领表。

对于郭台铭何时递交申请书及缴交连署保证金，黄士修星期天（9月10日）接受台媒中央社访问时说，确切的时间日期还在安排中，届时会发布采访通知；目前规划郭台铭将会与副手，一同前往中选会递交总统、副总统被连署人申请书，随后召开记者会。

至于连署站点部署情况，黄士修指出，中选会9月18日公告被连署人名单，由于不确定9月18日的确切公布时间点，台湾各地的连署站点9月17日就会先备便，连署行动预计9月19日开跑；郭台铭将在递交申请书的当天召开记者会，宣布连署即将开跑。

黄士修表示，目前台湾各地的连署站点陆续增加中，办公室正在进行自行承租处所，及地方提供场地的盘点作业；由于六都人口众多，为考量连署效益，郭台铭办公室承租的连署站点将以六都为主，其他县市则请地方朋友帮忙。