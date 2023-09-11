中国国安部曝光美籍港人梁成运间谍案细节

美籍港人梁成运今年5月被以间谍罪判处无期徒刑后，中国国家安全部星期一（9月11日）发文，披露梁成运间谍行为细节，指他通过贴靠刺探、监控窃密、钓鱼执法等，为美间谍情报机关搜集大量涉华情报。

“国家安全部”微信公众号发布的文章介绍，梁成运1945年出生于香港，1983年赴美国某中部城市经营餐厅，1986年美国间谍情报机关人员多次约谈梁成运，要求梁成运与其合作。

美间谍情报机关1989年与梁成运正式签订“合作协议”，将他招募为线人，约定秘密联络方式，承诺每月支付1000美元，并根据业绩发放奖金；同年，梁成运加入美国籍。

文章称，为了包装梁成运在美国的社会形象，美方挖空心思为其打造“人设”，虚构了其在英国就读大学、在联合国担任官员、去越南参战等履历，还要求他主动向美国州议员捐款以抬高身价。

同时，为了提升梁成运在华人华侨中的影响力，美方提供资金，指挥他通过捐款等方式担任了多个华侨社团的会长、荣誉会长、理事长；为了扩大梁成运在中国的知名度，美方指挥其赴中国开展慈善捐款，设法打造“爱国慈善家”的“假面具”。

文章指，在这些伪装的加持下，梁成运受美间谍情报机关指使，通过贴靠刺探、监控窃密、钓鱼执法对中国大肆开展间谍情报活动。

文章称，梁成运通过餐叙、拜节、组织侨团活动等方式，贴靠中国驻美机构和人员，刺探情报，监视在美华人华侨，并通过专用手机和电子邮件，随时向美间谍情报机关报告。梁成运若获悉中国人员赴美开展公务情况，就会向美间谍情报机关报告，并按照美方设计，将赴美人员带到美间谍情报机关提前安装有监控设备的餐厅或酒店，套取情报，甚至设置色情圈套，企图胁迫策反中方人员。

此外，文章指梁成运还充当美间谍情报机关诱饵，协助开展钓鱼执法。美方要求梁成运到指定地点与目标人员见面，诱使对方从事敏感物项交易，拼凑“证据”，炮制所谓“中国间谍案”。

中国国安部指，在数名美国间谍的指挥下，梁成运为美间谍情报机关搜集大量涉华情报，美间谍情报机关总部负责人也授予他“功勋奖牌”。

文章并说，2020年冠病疫情在全球爆发后，美间谍情报机关为获取情报，指挥当时75岁的梁成运潜入中国，并为他制定了周详的入境行动方案。2020年年底，梁成运使用多本身份证件经香港中转来到大陆，按照美间谍情报机关授意，频繁参加各种社会活动，广泛接触中国各界人士，刺探搜集情报。

根据此前报道，梁成运因涉嫌从事间谍活动，被苏州市国家安全局于2021年4月15日采取强制措施。今年5月15日，江苏省苏州市中级人民法院以间谍罪判处梁成运无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人财产50万元（人民币，约9.4万新元），终结了他长达30多年的美国间谍生涯。