美参议员秘访台无人机企业总部

台湾举办军工展前夕，由10名美国参议员组成的访团秘访了台湾无人机大厂雷虎科技的总部，并参观了其开发的“海鲨号无人艇”原型机，引发外界对美台在无人机供应上合作的猜想。

据台湾《经济日报》报道，美国东南方各州参议员访问团一行10人，上星期五（9月8日）未经宣传赴台参访军工链，主要参观了雷虎科技台中总部，并与其开发的“海鲨号无人艇”（Seashark 400）原型机和技术团队合影。

报道引述美国东南各州赴台军工访问团团长、阿拉巴马州参议员琼斯（Andrew Jones）说，他对雷虎科技在无人载具产品技术和多样性方面的能力印象深刻，此次访问也进一步加强美国对台湾的友谊和支持。

雷虎科技董事长陈冠如说，很荣幸能向美国议员展示公司重要产品，并指此次访问对雷虎科技来说是重要的里程碑。他介绍，海鲨号无人艇是一个极具多功能的水面无人艇，可广泛应用于海岸环境巡逻、自杀任务及港口防卫等领域。

据报道，海鲨号无人艇也将在星期四（9月14日）起举行的“2023年台北国际航太暨国防工业展”上展出。此外，雷虎科技近此前获得了瑞士通用公证行（SGS）颁发的资讯安全管理系统证书，被专家视作“打入美方军工产业链的门票”。

台湾驻亚特兰大办事处称，美国东南六州与台湾关系及互动持续升温，这次访问不仅显示美国对台湾的坚定支持，也凸显美国对雷虎科技在无人机领的支持与赞赏。

报道称，美国议员访问此次也参访了位于台中的航太大厂汉翔。