中国证监会邀境外投资者座谈 承诺研究出台更多务实举措

中国证监会承诺采取更多措施支持资本市场，并称已于近日同贝莱德、桥水等境外投资者召开座谈会，听取意见建议。

包括主席易会满在内的证监会官员们与专家学者、境内外投资者总计召开了三场座谈会。

中国证监会上星期五（9月8日）在官网发布的公告称，“证监会将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展”。

彭博社报道，自7月末以来，中国一直在积极采取行动以提振投资者信心，中共政治局会议也提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。监管机构还自2008年以来首次下调了证券交易印花税，并承诺阶段性收紧首次公开募股（IPO）节奏和规范股份减持行为。

但结果喜忧参半。经济数据显示房地产市场持续低迷且出口下降，沪深300指数自8月下旬以来的涨幅已经回吐大半。

中国证监会表示，随着近期一系列楼市相关政策措施的实施，相信会促进房地产市场“平稳回升”。

中国证监会在公告中几乎没有具体的政策承诺，但提到了优化IPO和再融资监管安排、进一步规范股份减持行为、调降融资保证金比例、公募基金费率改革等政策举措已经落地，政策效果正在逐步显现。

中国证监会还强调，坚决守住风险底线，坚决防止市场大幅波动。行业机构要敢于、善于逆周期布局，以长期稳定的投资回报赢得广大投资者信任。