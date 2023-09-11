网友吐槽79元眉笔太贵被李佳琦嘲讽引众愤

中国“淘宝一哥”李佳琦在直播带货时，有网友吐槽79元（人民币，下同，约14.7新元）一支的眉笔太贵被李佳琦嘲讽“这么多年了工资涨没涨，有没有认真工作？”，引起公愤。事件发酵后，李佳琦在微博发文为自己在直播间的争议言论致歉。

据澎湃新闻报道，李佳琦星期天（9月10日）在直播中介绍79元一支的花西子眉笔时，看到有网友留言说越来越贵了，他反问：“哪里贵了？这么多年都是这个价格，不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的……哪里贵了？”

李佳琦随后又说，“有的时候找找自己原因，这么多年了工资涨没涨，有没有认真工作？”

此话一出，当晚就登上微博热搜，网友纷纷指李佳琦“飘了”，也有网友评论“疯了吧，是不是离地太久忘了普通老百姓怎么生活的了？”。

直播结束后，李佳琦于星期一（9月11日）凌晨在其个人微博就直播发表不当言论一事致歉说，“今天没有用‘所有女生’开头，因为李佳琦让大家失望了，在看这条微博的所有人，对不起。”

李佳琦说，“我刚刚结束今天的工作，昨天我在直播间回应产品评论时，说了些不恰当、让大家不舒服的话。今天工作的时候我也一直在反思，在回想，如果我是评论里的那位女生，会多失望啊。”

李佳琦说，“我本就是一个彩妆柜台销售员，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我说的话辜负了你们的期望，真的很抱歉。之所以没有立马回应，是我想结束工作后认真地向评论里的那位女生道歉，任何人都可以对直播间的产品提出意见和想法。我作为主播应该一直带给大家积极的正能量，并学会控制情绪。”

李佳琦表示，一路走来，自己知道大家的信任才是直播间最重要的基础，也希望一直保持最好的状态陪伴大家，自己会认真倾听大家的建议，用心服务好所有的消费者，“再次说声对不起，诚恳接受大家的批评”。

李佳琦虽为自己的言论道歉，但网民似乎并不买账。在李佳琦道歉微博发布后，点赞最高的评论说道，“你挣着普通人的钱，到头来嘲讽普通人贫穷。”