中纪委20天内集中通报查处19名内鬼

中共中央纪委国家监委网站星期一（9月11日）通报四名纪监系统官员涉嫌违纪违法被查的消息。据澎湃新闻计算，自8月23日以来中纪委已多次集中通报，20天内至少已发布了19名纪监系统内鬼被查的消息，均为省管干部。

据中共中央纪委国家监委官网星期一公布的消息，被查的纪监系统官员分别来自安徽、陕西、四川、南宁四个省市。他们目前正接受所在省的纪委监委的纪律审查和监察调查。

这四人分别为：安徽省蚌埠市委常委、市纪委书记、市监委主任项跃文，陕西省委巡视工作领导小组办公室原副主任、一级巡视员周明，四川省纪委监委驻成都工业学院纪检监察组组长李仁，以及南京市江宁区委原常委、区纪委原书记杨彬。

中纪委在8月23日集中通报了六名纪监系统官员，分别为山西省纪委监委驻省民政厅纪检监察组组长贾慕权，广东省委第二巡视组组长苏全贵，海南省委巡视组原副组长吴杰，江苏省常州市市纪委原书记沈斌，许昌市市监委原主任罗军，河北省地质矿产勘查开发局原一级巡视员贺喜。

中纪委在8月25日通报了河南警察学院原党委书记王伟平被查，并在四天后又一连通报了五名纪监系统人员被查的消息，分别为海南省委巡视组原组长韩太光，山东省委第十三巡视组原组长岳德川，贵州省文化和旅游厅原党组成员蒋志伦，内蒙古自治区党委巡视三组组长王亮山以及湖北省纪委原副厅级纪检监察员艾绍彬。

中纪委在8月31日又通报了吉林省水务投资集团有限公司纪委书记刘祥玉，哈尔滨市红十字会党组书记刘智，贵州省公安厅原党委委员、省纪委监委派驻省公安厅纪检监察组原组长（保留正厅级）陈罡三名纪监系统人员被查。