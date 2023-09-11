中国强调坚决防范汇率超调风险

随着在岸人民币屡创近16年新低，中国监管再度出手，全国外汇市场自律机制专题会议强调，坚决防范汇率超调风险，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏。

根据中国央行的微信公号，这场会议星期一（9月11日）在北京召开，讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、八家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。

会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着中国稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。

会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

会议还提到，外汇市场自律机制要在金融管理部门指导下，持续引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，加强对自律机制成员的行为监督和自律管理。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。

根据道琼斯中文财讯，上述消息发布后，在岸离岸人民币汇率双双快速拉升，一度飙升超800点和超700点，最高分别触及7.2608元和7.2920元，沪指和恒指也快速回暖，北向资金转而明显流入。

为抑制人民币汇率大幅贬值，中国监管此前已连续出手，包括口头警示、上调跨境融资宏观审慎调节参数、中间价中再度引入逆周期因子、下调金融机构外汇存款准备金率，以及通过大行抛售美元等。

不过，人民币汇率仍跌跌不休。上星期五（9月8日），在岸人民币最低触及7.3510元，再创2007年12月底以来的新低；离岸最低7.3682元，进一步逼近去年10月25日低点7.3748元。