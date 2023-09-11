马英九批蔡赖两岸政策为“新两国论” 危害两岸和平

台湾前总统马英九批评现任总统蔡英文与副总统赖清德的两岸政策为“新两国论”，并指这一论述严重危害两岸的和平稳定。

综合《联合报》《中国时报》报道，马英九星期一（9月11日）出席“2023地缘政治高峰论坛”时，以“中华民国处理两岸关系应有的大战略”为题，做开幕致词。

马英九指蔡英文不接受“九二共识”，导致两岸关系日益恶化。大陆军机频频飞越台海中线进行军事演习，甚至发射导弹越过台湾上空，这些行动大大增加台湾人民的危机感；美国时任众议院议长佩洛西去年8月访问台湾后，大陆更在台湾周边海域设立了六个军事封锁区，使人民更加忧虑。

马英九也以内政部的统计为例指出，蔡英文总统任内，截至去年，新生儿减少6万9000人。相形之下，他担任总统那八年内，新生儿不但不减少，反而增加1万5000人。他说，“我曾请教人口学家，问为何在我任内新生儿会大增？人口专家表示：‘因为你执政时，大家都知道两岸和平稳定、不会打仗，所以年轻人都敢生孩子啊！’”

马英九指蔡英文在2021年10月10日的双十节典礼上，提出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的论述，这俨然是“新两国论”。“中华民国宪法”将台湾和大陆视为一个国家的两个地区，而不是两个国家，蔡英文所说的话已经违反了宪法。

他也说，令人忧心的是，今年8月赖清德重申“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的立场，并认为“新两国论”会严重危害到两岸关系和平稳定，大陆的后续反应，值得密切观察。

马英九说，两岸关系的负面发展在他执政时鲜少发生；即使遇到相似的状况，双方也有沟通管道。但蔡英文总统自2016年执政七年来，与大陆没有任何对话，使歧异由小变大，终至不可收拾，实在令人忧心。

马英九认为，和平相处的方式就是对话交流，“多对话交流，就可减少敌意，促进和平”，两岸备战不如对话谋和。

他也建议，若美国与西方真的关心台湾友人，就应该鼓励台湾与大陆对话谋和，不要让台湾变成下一个乌克兰，“这才是对各方最有利的和平政策”。